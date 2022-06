(Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel sesto pacchetto c'è anche l'oscuramento delle tv russe in Europa, che chiude una finestra sulla realtà di Mosca più che impedire la propaganda putiniana

...di bonifici ed ordini di pagamento privi di evidenti e valide ragioni economiche. Gli importi, cosi occultati, erano poi reimpiegati in attività economiche intestate a. - ...... alla tradizionale Svizzera, passando per decine di isole dei Caraibi e paradisi fiscali di ogni tipo, grazie a società offshore,esotiche. Il calcolo fatto dalla Casa ... Triangolazioni, prestanome e contrabbando: così si può aggirare l'embargo Ue sul petrolio russo (di M. Di Pace)