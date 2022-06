Temptation Island Vip, Anna Pettinelli chiarisce definitivamente come stanno le cose con Stefano Macchi (Di mercoledì 8 giugno 2022) È giunta al capolinea la relazione fra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. La coppia, che nel 2019 aveva partecipato a Temptation Island Vip si è detta addio dopo circa 8 anni d’amore. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla conduttrice radiofonica nel corso della sua partecipazione a “S’è fatta notte”, la trasmissione di Maurizio Costanzo. La Pettinelli, riprendendo il titolo del programma, ha infatti dichiarato: Stefano non è più mio marito, (in realtà i due non si sono mai sposati, ndr). Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte. La coppia aveva già attraversato un momento di crisi durante la partecipazione al reality delle tentazioni, l’attore e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022) È giunta al capolinea la relazione fra. La coppia, che nel 2019 aveva partecipato aVip si è detta addio dopo circa 8 anni d’amore. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla conduttrice radiofonica nel corso della sua partecipazione a “S’è fatta notte”, la trasmissione di Maurizio Costanzo. La, riprendendo il titolo del programma, ha infatti dichiarato:non è più mio marito, (in realtà i due non si sono mai sposati, ndr). Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte. La coppia aveva già attraversato un momento di crisi durante la partecipazione al reality delle tentazioni, l’attore e ...

