Si sente male in classe: Alessandra muore a 9 anni dopo corsa in ospedale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si chiamava Alessandra la bambina di appena 9 anni di Trani morta dopo un malore avvertito in classe. Il suo cuore ha smesso di battere la sera del 3 giugno all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie e la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso. Trani, Alessandra si sente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si chiamavala bambina di appena 9di Trani mortaun malore avvertito in. Il suo cuore ha smesso di battere la sera del 3 giugno all’“Vittorio Emanuele II” di Bisceglie e la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso. Trani,siL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

