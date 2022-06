Romano presenta un progetto da 4 milioni per il completamento del ring (Di mercoledì 8 giugno 2022) Romano di Lombardia. È un progetto da 4 milioni di euro quello presentato dal comune di Romano di Lombardia al bando regionale Arest (Accordo di rilancio economico sociale e territoriale). L’esito verrà comunicato nelle prossime settimane: in caso di ammissione, è previsto un finanziamento del 50% dell’importo totale dell’opera. Il piano consiste nella realizzazione dell’ultimo tratto della circonvallazione ovest del paese, denominata ring: più di un chilometro di strada che partirà dalla rotatoria della chiesetta di San Giuseppe e si svilupperà su due nuove rotatorie, per poi confluire in quella esistente della SS498, in corrispondenza di via Patrioti Romanesi. “Il completamento del ring – esordisce l’assessore Luca Bettinelli – è da tempo nel mirino ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022)di Lombardia. È unda 4di euro quelloto dal comune didi Lombardia al bando regionale Arest (Accordo di rilancio economico sociale e territoriale). L’esito verrà comunicato nelle prossime settimane: in caso di ammissione, è previsto un finanziamento del 50% dell’importo totale dell’opera. Il piano consiste nella realizzazione dell’ultimo tratto della circonvallazione ovest del paese, denominata: più di un chilometro di strada che partirà dalla rotatoria della chiesetta di San Giuseppe e si svilupperà su due nuove rotatorie, per poi confluire in quella esistente della SS498, in corrispondenza di via Patrioti Romanesi. “Ildel– esordisce l’assessore Luca Bettinelli – è da tempo nel mirino ...

lauraconlange : Stasera si replica a Ostia???? @Fiorello presenta fino a lunedì sarà al Teatro Romano di Ostia Antica???? - PbroMiguelBB : RT @dasassoferrato: Francesco Romano OCD presenta alcune annotazioni sulla deroga al can. 582 §2 La deroga al can. 588 §2 e la rinnovata f… - ProfEmilioMart1 : RT @dasassoferrato: Francesco Romano OCD presenta alcune annotazioni sulla deroga al can. 582 §2 La deroga al can. 588 §2 e la rinnovata f… - teresianum_roma : RT @dasassoferrato: Francesco Romano OCD presenta alcune annotazioni sulla deroga al can. 582 §2 La deroga al can. 588 §2 e la rinnovata f… - consacrata_vita : RT @dasassoferrato: Francesco Romano OCD presenta alcune annotazioni sulla deroga al can. 582 §2 La deroga al can. 588 §2 e la rinnovata f… -