Advertising

leggo.it

A mettere fine alla rissa sono stati i poliziotti della Questura die le guardie giurate dell'istituto di vigilanza Vigilar, che stavano pattugliando l'arenile a bordo dei quad. Tre arrestati ...Una storia di violenza daquella che ha visto protagonisti due ex fidanzati conviventi. Lui ... Dopo al separazione della coppia si è infatti trasferito ada dove, due sere fa, ha mosso in ... Rimini choc, rissa in spiaggia tra africani e albanesi: gli stacca il dito a morsi e lo mangia Ha staccato a morsi il dito dell'avversario e l'ha ingoiato. È la scena da film horror avvenuta ieri alle 3 di notte in una spiaggia di Rimini, dove una rissa è finita ...Rimini – Un percorso a tappe in rosa e in giallo – i colori del Giro d’Italia e del Tour de France che il ‘Pirata’ vinse uno dietro l’altro nell’estate del 1998 – per celebrare la sua leggenda. E’ qua ...