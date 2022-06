Rette scontate per nidi e scuole dell' infanzia - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L'intervento sia negli spazi comunali che in quelli privati accreditati Il Comune ha confermato leper ie gli asili, comunali e privati, per i bambini dai 0 ai 6 anni. La ...

Advertising

LA NAZIONE

L'intervento sia negli spazi comunali che in quelli privati accreditati Il Comune ha confermato leper i nidi e gli asili, comunali e privati, per i bambini dai 0 ai 6 anni. La riduzione delleper i servizi 0 - 3 comunali e privati definita dalla Giunta comunale viene applicata ...Sono state rimborsate eledell'asilo nido e scuola dell'infanzia relative al mese di marzo 2021 e sono stati erogati contributi ai gestori di servizi 0 - 6 nonché lepre - post ... Rette scontate per nidi e scuole dell’infanzia Servizi comunali e privati accreditati per i bambini da 0 a 6 anni: confermate le agevolazioni. Melograno e Aquilone: nuovi spazi ...