Rdc | il demagogo Vendola | «Abolirlo è uno schiaffo | la destra vuole il reddito di sudditanza»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ma dove vive Nichi? Ildi cittadinanza, numeri alla mano, si è confermato una misura fallimentare. La maggioranza degli italianie non ne può più della paghetta di Stato e delle sue storture. Ma l’ex governatore della Puglia a Palermo, per un comizio elettorale, con un discorso intriso di demagogia fa finta di nulla e diventa il paladino della misura tanto cara ai cinquestelle.attacca il centroLo fa attaccando il centroche da sempre ha bocciato il sussidio definendolo un disincentivo al lavoro che tiene generazioni di giovani sul divano. Un’elemosina di Stato che rende i poveri sempre più poveri. In sostanza, una misura assistenziale che produce nefaste conseguenze sull’occupazione. LEGGI ANCHE Rdc, al via ...