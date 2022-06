Prosecuzione Musetti-Basilashvili in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Lorenzodovrà vedersela con Nikolosnelladel primo turno dell’Atp 250 di. La sfida è stata interrotta per pia a metà secondo set e riprenderà il giorno dopo in terra teutonica. Buone notizie per, il quale però è spalle al muro. Il suo avversario conduceva infatti per 7-5 4-2 30-0 e sembrava ad un passo dal successo. Il classe 2002 andrà a caccia dell’impresa, ma avrà bisogno di un vero miracolo per ribaltare una situazione che appare compromessa. TABELLONE MONTEPREMI Ladel match traè in programma, mercoledì 7 giugno, come secondo incontro sul Centrale a partite dalle ore 11.00 (dopo ...

OA Sport

Riprenderà oggi sul punteggio di 7 - 5 4 - 2 30 - 0 in favore di Basilashvili il match tra l'azzurro Lorenzoe il georgiano, appuntamento valido per il primo turno dell'ATP 250 di Stoccarda (Germania). Per il nostro portacolori sarà difficile ribaltare l'incontro, ma bisognerà assolutamente ...... per quanto concerne il torneo ATP 250 di tennis, si completerà l'ultimo match del primo turno del tabellone principale di singolare maschile interrotto oggi per pioggia con l'azzurro Lorenzo... Musetti-Basilashvili, ATP Stoccarda 2022: orario, programma, tv, streaming prosecuzione primo turno Riprenderà oggi sul punteggio di 7-5 4-2 30-0 in favore di Basilashvili il match tra l'azzurro Lorenzo Musetti e il georgiano, appuntamento valido per il primo turno dell'ATP 250 di Stoccarda (Germani ...Domani, mercoledì 8 giugno, a Stoccarda, in Germania, per quanto concerne il torneo ATP 250 di tennis, si completerà l'ultimo match del primo turno del tabellone principale di singolare maschile inter ...