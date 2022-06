Preghiera del mattino del 8 Giugno 2022 | “Aiutami nelle difficoltà”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria.a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Siamo certi che con le armi della preghiera, del digiuno, dell’elemosina, e con il dono della Grazia, si possono ca… - lapoelkann_ : Sono triste. Un attentato in una chiesa poco fa. 50 morti tra cui bambini. Rapiti fedeli e un sacerdote. L’attacco… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: la preghiera può cambiare le sorti del mondo. Nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore il Pont… - pstalves : RT @Pontifex_it: Siamo certi che con le armi della preghiera, del digiuno, dell’elemosina, e con il dono della Grazia, si possono cambiare… - CiaoKarol : Affidiamo la nostra famiglia alla VERGINE MARIA DI FATIMA. #Preghiera del mattino, 8 giugno 2022 ??? Maria, Madre… -

pagina99

La tombamartire - perché di un martire vero si tratta - nel cimitero parrocchiale, è subito meta di pellegrinaggi e luogo di: indimenticabile buon pastore che ha dato la vita per Gesù ...... su 100 laici, erano presenti soltanto tre preti e a guidare lanon era uno di loro. Segno che i laici hanno ben presente la necessità di riparare pubblicamente questo atto, molto più... Preghiera del mattino di oggi 08 Giugno 2022 Aggiungo che non mi piacciono nemmeno Banksy e Ligabue, per citare due che piacciono proprio a cani e porci. Non piace la malattia e ancor meno i contagiosi. Preferisco un’arte salutare, che metta vog ...Genga – Una missiva, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte del Comitato Gola della Rossa, firmata dall’ingegner Euthimios ...