Perugia, ufficiale: rescisso il contratto del tecnico Alvini (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arriva l’ufficialità: Massimiliano Alvini non è più l’allenatore del Perugia. È lo stesso club umbro, tramite una nota ufficiale, ad annunciare “di aver risolto consensualmente il contratto con l’allenatore Massimiliano Alvini e il proprio staff“. Il tecnico dovrebbe approdare sulla panchina della Cremonese, club neo-promosso in Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arriva l’ufficialità: Massimilianonon è più l’allenatore del. È lo stesso club umbro, tramite una nota, ad annunciare “di aver risolto consensualmente ilcon l’allenatore Massimilianoe il proprio staff“. Ildovrebbe approdare sulla panchina della Cremonese, club neo-promosso in Serie A. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Perugia, ora è ufficiale: rescisso il contratto con il tecnico Massimiliano #Alvini - sportli26181512 : Serie B, Perugia: ufficiale, Alvini non è più l'allenatore: Si separano le strade tra il club e il tecnico… - francGuerrieri : Ufficiale la risoluzione tra #Alvini e il #Perugia. Ora è pronto per la #Cremonese ?? #calciomercato - OAccomando91 : #Perugia: ufficiale la rescissione di #Alvini. Il tecnico pronto per la #Cremonese. Con lui anche il suo staff, com… - serieB123 : Serie B, Perugia: ufficiale, Alvini non è più l'allenatore -