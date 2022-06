Advertising

infoitinterno : Omicidi di Sarzana, c'è un nesso tra le due morti? Come è stata uccisa Nevila - infoitinterno : Daniele Bedini, l'indagato per gli omicidi di Sarzana: «Sono innocente, ero al bar con gli amici» - zazoomblog : Omicidi di Sarzana Carlo era un bravo parrucchiere. Viveva ad Albiano Magra - #Omicidi #Sarzana #Carlo #bravo - infoitinterno : Omicidi di Sarzana: le indagini, l'alibi del fermato, i cellulari. Gli aggiornamenti - raspa90 : RT @repubblica: Sarzana, due delitti e un arrestato che nega di essere il killer: si cerca la pistola degli omicidi [di Marco Lignana Chiar… -

L'autopsia sul corpo della donna albanese. Si attende invece l'incarico per l'esame sul corpo della trans ...... sempre alle porte diin località i "bozi", tra i campi e un fosso lungo via Bradiola, ... sono alla ricerca di eventuali punti di contatto tra i due. Risposte importanti, in merito, ...L'autopsia sul corpo della donna albanese. Si attende invece l'incarico per l'esame sul corpo della trans Camilla ...È questo l'alibi Daniele Bedini, l'artigiano di 32 anni accusato di omicidio volontario della prostituta albanese Nevila Pjetri (35 anni). La ragazza è stata trovata morta domenica sul letto del ...