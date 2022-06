Napoli, il rifiuto ricevuto da una coppia di ragazze in cerca di un appartamento: «Ospito solo eterosessuali» (Di mercoledì 8 giugno 2022) «Non ho nulla contro ma al massimo Ospito coppie eterosessuali». Questo la risposta alla richiesta di affitto che ha ricevuto Rita, una ragazza di 28 anni in cerca di un appartamento a Napoli da condividere con la propria compagna. Come segnala Antinoo Arcigay Napoli, al termine di una serie di domande conoscitive, la proprietaria di un appartamento al centro di Napoli ha ritenuto di non poterlo affittare alla coppia di donne lesbiche, specificando, via messaggio, di prendere in considerazione solo studenti «puliti», «referenziati» e soprattutto «eterosessuali». «Mi sento davvero triste, arrabbiata e sconvolta – scrive Rita – dal fatto che una persona nel 2022 abbia il coraggio di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) «Non ho nulla contro ma al massimocoppie». Questo la risposta alla richiesta di affitto che haRita, una ragazza di 28 anni indi unda condividere con la propria compagna. Come segnala Antinoo Arcigay, al termine di una serie di domande conoscitive, la proprietaria di unal centro diha ritenuto di non poterlo affittare alladi donne lesbiche, specificando, via messaggio, di prendere in considerazionestudenti «puliti», «referenziati» e soprattutto «». «Mi sento davvero triste, arrabbiata e sconvolta – scrive Rita – dal fatto che una persona nel 2022 abbia il coraggio di ...

