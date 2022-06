Merkel torna a parlare di Putin. Ecco cos’ha detto (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Se la Russia ora collabora con la Cina non sono sicura che per noi finirà bene”. Così l’ex cancelliera Angela Merkel, rompendo il silenzio durato cento giorni sull’invasione dell’Ucraina, ha lanciato un sasso nello stagno di analisi e considerazioni. Perché il punto, su cui ha messo parecchi accenti, non verte solo sulla secca e imprescindibile condanna dell’atto russo, ma abbraccia una serie di considerazioni più larghe che, piaccia o meno, Merkel ritiene che l’Occidente debba fare. Premessa La premessa del suo ragionamento è che l’aggressione russa all’Ucraina è stato un grave errore, “non ci sono scuse per questa brutale aggressione”, ha detto in un teatro berlinese a chi le chiedeva una lettura critica ma ampia della guerra in corso dallo scorso febbraio. Ha usato espressioni forti e precise, come “barbarica guerra di aggressione” ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Se la Russia ora collabora con la Cina non sono sicura che per noi finirà bene”. Così l’ex cancelliera Angela, rompendo il silenzio durato cento giorni sull’invasione dell’Ucraina, ha lanciato un sasso nello stagno di analisi e considerazioni. Perché il punto, su cui ha messo parecchi accenti, non verte solo sulla secca e imprescindibile condanna dell’atto russo, ma abbraccia una serie di considerazioni più larghe che, piaccia o meno,ritiene che l’Occidente debba fare. Premessa La premessa del suo ragionamento è che l’aggressione russa all’Ucraina è stato un grave errore, “non ci sono scuse per questa brutale aggressione”, hain un teatro berlinese a chi le chiedeva una lettura critica ma ampia della guerra in corso dallo scorso febbraio. Ha usato espressioni forti e precise, come “barbarica guerra di aggressione” ...

Advertising

fisco24_info : Merkel, il ritorno: «Non fu un errore la diplomazia con Putin»: Torna a parlare la ex canelliera tedesca dopo mesi… - ubaloatiotu : Merkel torna. Non attacca frontalmente lo zar russo, ma dice: il 24 febbraio c'è stata una cesura - infoitestero : Merkel torna a parlare: «L'aggressione all'Ucraina? Un grave errore» - infoitestero : Merkel torna. Non attacca frontalmente lo zar russo, ma dice: il 24 febbraio c'è stata una cesura - sysmedia68 : RT @HuffPostItalia: Merkel torna. Non attacca frontalmente lo zar russo, ma dice: il 24 febbraio c'è stata una cesura -