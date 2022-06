Mascherine anti Covid al chiuso | dal 15 giugno l’addio definitivo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Fra una settimana il Governo rimuoverà definitivamente la raccomandazione dial. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Resta da sciogliere il nodo trasporti. “Dal 15– ha detto Costa a Radio Anch’io su Radio Uno – credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere. Mi riferisco all’utilizzo dellenei luoghi al. Credo ci siano le condizioni“. “L’obiettivo del Governo è creare le condizioni di convivenza con il virus. Guai a pensare all’obiettivo del contagio zero“, ha aggiunto Costa. Il sottosegretario ha ricordato che già oggi “sui luoghi di lavoro il Governo non ha più introdotto l’obbligo dial“. Foto Ansa/Angelo ...

Advertising

NicolaPorro : Tutti gli assurdi protocolli anti Covid imposti dal ministro Speranza che dovremo sopportare alle urne... ?? - artistep : RT @NicolaPorro: Tutti gli assurdi protocolli anti Covid imposti dal ministro Speranza che dovremo sopportare alle urne... ?? - infoitinterno : Cade l’ultimo baluardo anti Covid: dal 15 giugno via le mascherine al chiuso - SalvatorePanuc : RT @NicolaPorro: Tutti gli assurdi protocolli anti Covid imposti dal ministro Speranza che dovremo sopportare alle urne... ?? - sardanews : Cade l’ultimo baluardo anti Covid: dal 15 giugno via le mascherine al chiuso -

"Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come leal chiuso. L'obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una ...vaccinazione...... nessuno sa dirlo, fatto sta che a breve ledovrebbero diventare solo un ricordo. "... Secondo il membro della task forcecovid di regione Lombardia, direttore dell'ospedale Galeazzi ...In materia di emergenza Covid, vorrei sapere se sul posto di lavoro possono essere utilizzate le mascherine lavabili, in quanto il mio datore di lavoro - ..."Basta obblighi", dichiara l'esperta all'Adnkronos Salute in vista della scadenza del 15 giugno, quando per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è probabile che cadranno anche le ultime ...