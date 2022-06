LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna davanti a tutti! Tra poco tocca ai big (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.53 Questa la nuova top ten provvisoria al traguardo: # Rider Time Avg 1 Ganna Filippo ITA 35.32,58 53.850 2 DURBRIDGE Luke AUS 36.25,94 52.536 3 STEIMLE Jannik GER 37.12,43 51.442 4 GUERNALEC Thibault FRA 37.27,810 51.090 5 HEIDEMANN Miguel GER 37.38,99 50.837 6 NORSGAARD Mathias DEN 37.42,20 50.765 7 SLEEN Torjus NOR 37.52,45 50.536 8 LOUVEL Matis FRA 37.59,56 50.378 9 JOHANSEN Julius DEN 38.02,63 50.310 10 PÖSTLBERGER Lukas AUT 38.02,66 50.310 14.50 Quarto posto all’arrivo per Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic). Il transalpino ha terminato la prova in 37.27,81. 14.47 Il prossimo italiano che prenderà il via sarà Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) alle 15:04. 14.44 Terzo tempo per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.53 Questa la nuova top ten provvisoria al traguardo: # Rider Time Avg 1ITA 35.32,58 53.850 2 DURBRIDGE Luke AUS 36.25,94 52.536 3 STEIMLE Jannik GER 37.12,43 51.442 4 GUERNALEC Thibault FRA 37.27,810 51.090 5 HEIDEMANN Miguel GER 37.38,99 50.837 6 NORSGAARD Mathias DEN 37.42,20 50.765 7 SLEEN Torjus NOR 37.52,45 50.536 8 LOUVEL Matis FRA 37.59,56 50.378 9 JOHANSEN Julius DEN 38.02,63 50.310 10 PÖSTLBERGER Lukas AUT 38.02,66 50.310 14.50 Quarto posto all’arrivo per Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic). Il transalpino ha terminato la prova in 37.27,81. 14.47 Il prossimo italiano che prenderà il via sarà Antonio Tiberi (Trek – Segafredo) alle 15:04. 14.44 Terzo tempo per ...

Advertising

SpazioCiclismo : Giornata importante oggi al Giro del Delfinato: segui la cronometro in diretta integrale insieme a noi a partire da… - ParliamoDiNews : DIRETTA cronometro Giro del Delfinato 2022, quarta tappa: aggiornamenti LIVE e risultato #CORONAVIRUS @istsupsan… - imhiraii : nel giro di due giorni abbiamo avuto una live nachaeng e una nahyo ed entrambe non le avevamo da davvero tanto - Pelli2403 : @MattyusM @SkydenKou Vero ma almeno non vado in giro con i pin di love live sullo zaino - yoyomissright : non sono riuscita a vedere bene la live di jungkook perché ero in giro ugh che piantino -