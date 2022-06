LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Scaroni fa il bis, Filippo Zana vince la classifica generale (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’ULTIMA tappa Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa ultima tappa dell’Adriatica Ionica Race 2022. Buon proseguimento con OA Sport. LA classifica generale1. Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) 2. Natnael Tesfazion (Drone Hopper – Androni Giocattoli) a 15? 3. Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team) a 30?4. Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè) a 51? 5. Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) a 01’16” ORDINE DI ARRIVO DELLA tappa1. Christian Scaroni (Nazionale Italiana) 3:34:06 2. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) st 3. Veljko Stojnic (Team Corratec) st4. Manuele ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’ULTIMAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa ultimadell’. Buon proseguimento con OA Sport. LA1.(Bardiani-CSF-Faizanè) 2. Natnael Tesfazion (Drone Hopper – Androni Giocattoli) a 15? 3. Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team) a 30?4. Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè) a 51? 5. Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) a 01’16” ORDINE DI ARRIVO DELLA1. Christian(Nazionale Italiana) 3:34:06 2. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) st 3. Veljko Stojnic (Team Corratec) st4. Manuele ...

