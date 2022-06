L’ispettore Barnaby | quando una serie porta fortuna | E non solo ai suoi protagonisti

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Labritannica, ormai giunta alle “nozze d’argento” ha ammiratori e un pubblico affezionato in tutto il mondo. Di sicuro ha regalato la notorietà ai, ma anche coloro che ci sono “passati” una sola volta se ne sono giovati… Sono ormai venticinque anni che la contea di Midsomer regala emozioni forti al pubblico. Se le vicende fossero vere, ci sarebbe di sicuro un’inchiesta di Scotland Yard per indagare le ragioni di una simile concentrazione di omicidi in un luogo così ameno immerso nella ridente campagna inglese.(web source)Più di cento episodi Dal 1997, anno in cui fu messo in onda il primo episodio, sono passati bene venticinque anni e laha già passato il confine delle cento puntate. In questi anni di successo e di caccia ad ...

Advertising

arboktv : Pausa pranzo e l’ispettore barnaby - Maurizi67221333 : @CottarelliCPI Fatto. Sono passato immediatamente ad un evergreen: l'ispettore Barnaby. - Stasera_in_TV : GIALLO: (23:15) L'ispettore Barnaby - Stagione 1 Episodio 1 - Il prezzo del silenzio (Telefilm) #StaseraInTV 04/06/2022 #SecondaSerata - zazoomblog : L’ispettore Barnaby: dopo dieci anni di assenza Tom Barnaby sta per tornare Che ne sarà di John? - #L’ispettore… - 1cyberella : Con l'ispettore Tom Barnaby anche la pioggerellina estiva può essere piacevole! #3giugno #DiscoveryPlus… -

Guida TV

... in onda alle 21.10 su La5 Schitt's Creek (serie tv), in onda dalle 21.15 su Italia 2 Josephine, ange gardien (serie tv), in onda alle 21.30 su La7D(serie tv), in onda alle 21.10 ...(serie tv), in onda alle 21.10 su Giallo Agatha Christie: 13 a tavola (serie tv), in onda alle 21.10 su Top Crime Vite al limite (docu - reality), in onda dalle 21.25 su Real Time ... L'ispettore Barnaby-Debito di sangue su Giallo