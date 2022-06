Lavrov: pronti a fare uscire in sicurezza le navi con il grano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è volato in Turchia per discutere della creazione di corridoi marittimi per facilitare il commercio di grano nel Mar Nero. E ha dichiarato che Mosca è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergeiè volato in Turchia per discutere della creazione di corridoi marittimi per facilitare il commercio dinel Mar Nero. E ha dichiarato che Mosca è ...

