L' agente di Bastoni | ' Resta sicuramente all' Inter'

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tullio Tinti spegne in un attimo tutte le voci (o quasi) che volevano Alessandrosacrificato eccellente per questioni di bilancio. Niente Premier League per il difensore dell', nessun ...

MILANO - Alessandronon si muove dall'Inter. Lo garantisce il suo, Tullio Tinti , all'uscita dalla sede nerazzurra, dove ha incontrato i dirigenti del club per parlare anche dei suoi assistiti: " L'......tutte le voci (o quasi) che volevano Alessandrosacrificato eccellente per questioni di bilancio. Niente Premier League per il difensore dell' Inter , nessun trasferimento in vista. L'...Oggi Tullio Tinti, agente di Bastoni, si è incontrato in sede con la dirigenza dell'Inter. Le sue parole al termine del vertice ...Blitz di Tullio Tinti, che cura anche gli interessi di Simone Inzaghi, nella sede del club nerazzurro: Bastoni resta sicuramente, ha un contratto ed è felice all'Inter.