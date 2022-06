La plastica è ovunque. Trovata anche nella neve fresca in Antartide (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è microplastica in ognuno dei 19 campioni di neve fresca raccolti in Antartide, anche in quelli delle regioni più remote della Barriera di Ross. ... Leggi su dday (Di mercoledì 8 giugno 2022) C’è microin ognuno dei 19 campioni diraccolti inin quelli delle regioni più remote della Barriera di Ross. ...

Advertising

fabioferrero71 : @Mary_Cric …le odio…?????? Quando 15 anni fa ho iniziato la carriera da autista non guidavo i bus ma li pulivo.Le gole… - Taurus954 : Sono scappato da Chinatown perchè nn sopportavo piú i cinesi, ma oramai sono ovunque. Nella casa attuale li ho diri… - _AmericxnIdiot_ : @MiNd_oF_Cris ma tanto ormai la plastica sta ovunque - DomiziLa : @fattoquotidiano Questo articolo rappresenta in maniera plastica/lampante come x il #FalsoQuotidiano ricicla ogni n… - Hazamasho : RT @gioggsan: A Bujumbura, in Burundi, si sta sviluppando una nuova disciplina: l'eco-sport, ossia camminare raccogliendo sacchetti di plas… -