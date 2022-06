KKN: Bernardeschi non ha ricevuto offerte dal Napoli, situazione ferma ai primi contatti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tiene banco da alcune ore la questione Bernardeschi al Napoli. Ieri Gianluca Di Marzio lo dava vicinissimo al club di De Laurentiis. Oggi Radio Kiss Kiss Napoli scrive che al giocatore della Juventus non sono arrivate offerte formali da parte del Napoli, ma che si è fermi ai primi contatti e che comunque lui gradirebbe molto la destinazione. Il Napoli, però, deve prima vendere. +++ ESCLUSIVA – Bernardeschi, al momento nessuna offerta del Napoli. situazione ferma ai primi contatti. Il calciatore gradirebbe di buon grado l’ipotesi Napoli. Gli azzurri penseranno prima alle uscite+++ — Radio Kiss Kiss Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tiene banco da alcune ore la questioneal. Ieri Gianluca Di Marzio lo dava vicinissimo al club di De Laurentiis. Oggi Radio Kiss Kissscrive che al giocatore della Juventus non sono arrivateformali da parte del, ma che si è fermi aie che comunque lui gradirebbe molto la destinazione. Il, però, deve prima vendere. +++ ESCLUSIVA –, al momento nessuna offerta delai. Il calciatore gradirebbe di buon grado l’ipotesi. Gli azzurri penseranno prima alle uscite+++ — Radio Kiss Kiss...

