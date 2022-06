Juve, il consiglio dell'ex: 'Morata vale uno sforzo, ecco perché' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante bianconero Luca Toni ha detto la sua anche su Alvaro Morata, per trattenere il quale la Juve... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante bianconero Luca Toni ha detto la sua anche su Alvaro, per trattenere il quale la...

