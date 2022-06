Juve, abbonamenti alle stelle: in curva costano il doppio rispetto a Milan e Inter (Di mercoledì 8 giugno 2022) Inter e Milan hanno già reso noti i prezzi per il rinnovo degli abbonamenti per la stagione 2022 - 23 sui rispettivi siti ufficiali. Discorso diverso per la Juve che, per il momento, si è limitata a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 giugno 2022)hanno già reso noti i prezzi per il rinnovo degliper la stagione 2022 - 23 sui rispettivi siti ufficiali. Discorso diverso per lache, per il momento, si è limitata a ...

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, #abbonamenti alle stelle: in curva costano il doppio rispetto a #Milan e #Inter - Vincenzo140893 : RT @Gazzetta_it: #Juve, #abbonamenti alle stelle: in curva costano il doppio rispetto a #Milan e #Inter - VittoArme : RT @Gazzetta_it: #Juve, #abbonamenti alle stelle: in curva costano il doppio rispetto a #Milan e #Inter - Cole_Kazzo : RT @Gazzetta_it: #Juve, #abbonamenti alle stelle: in curva costano il doppio rispetto a #Milan e #Inter - Arianna_82_ : RT @Gazzetta_it: #Juve, #abbonamenti alle stelle: in curva costano il doppio rispetto a #Milan e #Inter -