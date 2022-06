Justin Bieber rimanda i concerti. E le date in Italia? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Justin Bieber rimanda i concerti per motivi di salute. Il cantante torna sui social e attraverso una storia su Instagram si scusa con i fan in possesso dei biglietti per i suoi prossimi spettacoli. Justin Bieber ha bisogno di fermarsi e di interrompere la tournée mondiale. rimandati, quindi, alcuni dei prossimi appuntamenti. Justin Bieber non ha fatto riferimento alle specifiche date posticipate ma ha rivelato il motivo: sono stati i medici ad imporgli lo stop agli eventi e a obbligarlo al riposo assoluto per motivi di salute. “La mia malattia sta peggiorando”, ha spiegato Bieber su Instagram che, con il cuore spezzato, ha comunicato la decisione sofferta di posticipare i prossimi appuntamenti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)per motivi di salute. Il cantante torna sui social e attraverso una storia su Instagram si scusa con i fan in possesso dei biglietti per i suoi prossimi spettacoli.ha bisogno di fermarsi e di interrompere la tournée mondiale.ti, quindi, alcuni dei prossimi appuntamenti.non ha fatto riferimento alle specificheposticipate ma ha rivelato il motivo: sono stati i medici ad imporgli lo stop agli eventi e a obbligarlo al riposo assoluto per motivi di salute. “La mia malattia sta peggiorando”, ha spiegatosu Instagram che, con il cuore spezzato, ha comunicato la decisione sofferta di posticipare i prossimi appuntamenti ...

