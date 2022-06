IPTV | nuova stretta contro i possessori del pezzotto | tutti nei guai

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Il governo ha attribuito maggiori poteri all’AGCOM per poter contrastare la pirateria audiovisiva,il ‘’ La sigla(Internet Protocol Television) indica un sistema che rende possibile guardare la tv tramite il protocollo TCP/IP di una rete internet. In linea di massima la tecnologiaè legale, ma spesso viene utilizzata illegalmente. Soprattutto, permette di usufruire a basso prezzo dei servizi di Pay tv. La pirateria dell’audiovisivo è sempre più diffusa (Pixabay)Negli ultimi anni con l’aumento delle pay tv e le piattaforme streaming a pagamento la pirateria audiovisiva si è diffusa sempre più. Tra i metodi più diffusi si trova il cosiddetto ‘’, ovvero un dispositivo che permette di fruire con pochi euro ...

Everyeye Tech

Le Commissioni Cultura e Trasporti della Camera dei deputati hanno proposto unalegge che attribuisce più poteri all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ...le cosiddette reti...... Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha condotto unaindagine per il contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva, la cosiddetta "" - ... IPTV: AGCOM potrà bloccare istantaneamente le dirette, arriva la stretta per il 'pezzotto' La Guardia di Finanza ha intrappolato i pirati con una sua IPTV Arriviamo ora al finale: la GdF aveva a disposizione il programma usato per condividere la connessione e vendere i “subabbonamenti” e la ...Multa record nel Regno Unito, per un rivenditori di abbonamenti ad IPTV e pezzotti. I dettagli svelati da calcio e finanza.