In mostra al Macro le sperimentazioni multiformi di Cinzia Ruggeri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022)(Milano, 1942-2019) ha ridefinito la percezione del design e della moda negli anni Settanta e Ottanta. Dagli abiti agli accessori, dagli arredi alle luci, in una visione multisensoriale e totalizzante, la sua ricerca artistica si fa vocazione verso un’esperienza che coinvolge la vita e il quotidiano. Concepita come un’installazione immersiva dai fasci di luce rosa, lasays…” – al Museodi Roma dal 14 aprile al 28 agosto 2022 – è la prima retrospettiva dedicata alla visionaria artista. Figura irregolare e progettista straordinaria di pratiche, con il suo sguardo irriverente ha messo in discussione ogni prospettiva. Sin dagli anni Sessanta...