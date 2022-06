I bambini di Barriera di Milano in piazza contro i furti nelle scuole (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nell’ultimo giorno di scuola un corteo colorato per le vie di Barriera di Milano. E’ quello dei bambini che sono scesi per strada per protestare contro i furti avvenuti negli edifici scolastici della zona. Con cartelli colorati con scritte come “non rubateci il futuro e i sogni”, “a scuola si entra per imparare, non per rubare”, “lasciate in pace la nostra scuola”, suonando flauti, tamburelli e anche bottigliette di plastica riempite di sassolini e riso. Accompagnati dalla banda della polizia municipale, dagli assessori comunali e dai rappresentanti della Circoscrizione, si sono riappropriati del territorio e urlato la loro richiesta di sicurezza per le loro scuole. Sono migliaia i bambini delle scuole di Barriera di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nell’ultimo giorno di scuola un corteo colorato per le vie didi. E’ quello deiche sono scesi per strada per protestareavvenuti negli edifici scolastici della zona. Con cartelli colorati con scritte come “non rubateci il futuro e i sogni”, “a scuola si entra per imparare, non per rubare”, “lasciate in pace la nostra scuola”, suonando flauti, tamburelli e anche bottigliette di plastica riempite di sassolini e riso. Accompagnati dalla banda della polizia municipale, dagli assessori comunali e dai rappresentanti della Circoscrizione, si sono riappropriati del territorio e urlato la loro richiesta di sicurezza per le loro. Sono migliaia idelledidi ...

nuovasocieta : I bambini di Barriera di Milano in piazza contro i furti nelle scuole - CorriereTorino : Il corteo dei bimbi di Barriera di Milano: «A scuola per imparare, non per rubare» - StampaTorino : I bambini in corteo a Barriera di Milano: "Basta furti nelle scuole e criminalità nel quartiere"