Harvey Weinstein incriminato per aggressione sessuale anche nel Regno Unito (Di mercoledì 8 giugno 2022) I pubblici ministeri britannici hanno autorizzato la polizia ad accusare l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein con due capi di imputazione per aggressione sessuale contro una donna a Londra nel 1996. Il Crown Prosecution Service ha affermato che è stato dato il via libera all’incriminazione il 70enne, a seguito di un esame delle prove raccolte dalla polizia metropolitana di Londra. La polizia britannica in precedenza aveva riferito che stava indagando su molteplici accuse di aggressione sessuale contro Weinstein. A differenza di molti altri paesi, il Regno Unito non prevede una prescrizione per stupro o aggressione sessuale. Si aggiunge così un nuovo procedimento contro l’ex potentissimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) I pubblici ministeri britannici hanno autorizzato la polizia ad accusare l’ex produttore cinematograficocon due capi di imputazione percontro una donna a Londra nel 1996. Il Crown Prosecution Service ha affermato che è stato dato il via libera all’incriminazione il 70enne, a seguito di un esame delle prove raccolte dalla polizia metropolitana di Londra. La polizia britannica in precedenza aveva riferito che stava indagando su molteplici accuse dicontro. A differenza di molti altri paesi, ilnon prevede una prescrizione per stupro o. Si aggiunge così un nuovo procedimento contro l’ex potentissimo ...

