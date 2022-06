Harrison | figlio di Jack Wagner di Melrose Place e Beautiful | è morto a 27 anni

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Lutto per una nota ex coppia,e Kristina, per la morte dela soli 27. Secondo quanto riporta E! News, il giovane è stato trovatoil 6 giugno scorso anche se le cause della morte non sono state rese note. La famiglia di “General Hospital” , la lunga serie della ABC, è di nuovo in lutto. Dopo la morte l’anno scorso di Jay Pickett , che ha interpretato l’ispettore David Harper nella serie, il cast ha subito un’altra battuta d’arresto.era il più giovane dei figli nati dall’unione trae Kristinache si sono incontrati nella serie, dove hanno interpretato i ruoli di Frisco Jones e Felicia, e hanno divorziato nel 2006 dopo una relazione durata quasi 10e con ...