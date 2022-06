“Ha minacciato Nicolas”. Isola di fuoco, fuori onda choc di Nick Luciani: accuse pesanti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nick minaccia Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi. Tutti contro il cugino di campagna. Nelle ultime ore su Instagram e Twitter molti utenti hanno accusato Nick Luciani di aver minacciato l’attore romano pubblicando alcuni stralci di conversazioni tra i due. Ancora una volta il componente del gruppo musicale è finito al centro delle polemiche. Secondo quanto riportato dagli utenti social, Nick avrebbe minacciato Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi. “Ha detto che vuole dare una pizza a Nicolas è impazzito!”. “Ecco, bel esempio che da Nick fuori con la minaccia di dargli un “pizza” a Nicolas”. “Hanno fatto vedere il fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)minacciaVaporidis all’dei Famosi. Tutti contro il cugino di campagna. Nelle ultime ore su Instagram e Twitter molti utenti hanno accusatodi averl’attore romano pubblicando alcuni stralci di conversazioni tra i due. Ancora una volta il componente del gruppo musicale è finito al centro delle polemiche. Secondo quanto riportato dagli utenti social,avrebbeVaporidis all’dei Famosi. “Ha detto che vuole dare una pizza aè impazzito!”. “Ecco, bel esempio che dacon la minaccia di dargli un “pizza” a”. “Hanno fatto vedere il...

Advertising

FabrizioJuve10 : @Alessan07633755 Perdonami, ma alla fine Nick a minacciato veramente Nicolas, non ci sto. Capendo niente. - ParliamoDiNews : Nick Luciani infuriato in un fuori onda, volano accuse: `Minacciato Nicolas` #isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi… - FebyTH : RT @Claudia72218970: @fan_velvet @allegrimarco9 @Marinella57pc @lunaner31874974 @sonoingenua_ Nicolas é stato minacciato in brutto modo dav… - Manuela_Vitanza : @SilvioG92 Nick nn lo ha minacciato, e si sta comportando benissimo. Nicolas e company sanno soltanto accerchiare l… - zazoomblog : Nick Luciani infuriato in un fuori onda volano accuse: “Ha minacciato Nicolas Vaporidis” - #Luciani #infuriato… -