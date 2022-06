Guerra Russia-Ucraina, bombe su due ospedali, uno a Severodonetsk aveva la croce rossa sul tetto. Più di mille prigionieri di Mariupol deportati in Russia. Salvini attacca Medvedev: “Da lui parole di odio” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il rabbino di Mosca scappa, era contro l’invasione. Kiev: 31mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il rabbino di Mosca scappa, era contro l’invasione. Kiev: 31mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione

Advertising

Adnkronos : #Mentana ribadisce il suo no agli ospiti pro #Russia: 'Mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'in… - rulajebreal : In Syria la Russia ha: • Raso al suolo Aleppo • Usato armi chimiche • Usato la fame, gli stupri & le torture come… - GiovaQuez : Mattei: 'La Russia è stata LARGAMENTE SPINTA a un atto di violazione del diritto internazionale. Queste situazioni… - pellipa : RT @valfurla: La denazificazione dell'ucraina da parte della Russia evidentemente non ha convinto il capo rabbino di Mosca che nelle ultime… - transnazionale : La Russia si sottrae alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo #spaziotransnazionale informa -