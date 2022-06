Esame di Maturità 2022, il Tar del Lazio ha deciso: mascherine obbligatorie per gli studenti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Anche per la Maturità 2022 gli studenti dovranno indossare le mascherine. Il Tar del Lazio, con una sentenza depositata oggi, ha infatti respinto il ricorso proposto dal Codacons, che ha impugnato l’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 24 del 2022, convertito in legge, che stabilisce che l’utilizzo delle mascherine, tra gli altri, continua a essere obbligatorio, per gli studenti, fino al 31 agosto prossimo. La sentenza ha chiarito che l’ordinanza del ministero della salute del 28 aprile 2022, in realtà non prevedeva l’obbligo di mascherine per gli studenti, poi introdotto dalla disposizione ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Anche per laglidovranno indossare le. Il Tar del, con una sentenza depositata oggi, ha infatti respinto il ricorso proposto dal Codacons, che ha impugnato l’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 24 del, convertito in legge, che stabilisce che l’utilizzo delle, tra gli altri, continua a essere obbligatorio, per gli, fino al 31 agosto prossimo. La sentenza ha chiarito che l’ordinanza del ministero della salute del 28 aprile, in realtà non prevedeva l’obbligo diper gli, poi introdotto dalla disposizione ...

