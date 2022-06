Covid oggi Abruzzo, 486 contagi e 2 morti: bollettino 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 486 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 409.305. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.342. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 388732 dimessi/guariti (+781 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17231 (-298 rispetto a ieri). Di questi, 172 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2083 tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 486 i nuovidainsecondo ildi, 8. Si registrano inoltre altri 2. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 409.305. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.342. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 388732 dimessi/guariti (+781 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 17231 (-298 rispetto a ieri). Di questi, 172 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2083 tamponi ...

