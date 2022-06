Covid, Costa: “Il 15 giugno via mascherine al chiuso. In autunno probabile dose di richiamo” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Dal 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere. Mi riferisco all’utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso. Credo ci siano le condizioni“. È quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di Radio anch’io su Radio1. “L’obiettivo del Governo è creare le condizioni di convivenza con il virus; guai a pensare all’obiettivo del contagio zero“, ha aggiunto Costa, ricordando che già oggi “sui luoghi di lavoro il Governo non ha più introdotto l’obbligo di mascherine al chiuso, quindi noi siamo passati da un obbligo a una raccomandazione. Poi sui luoghi di lavoro le singole aziende, attraverso protocolli condivisi con le organizzazioni sindacali, hanno condiviso di continuare l’obbligo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Dal 15credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive ancora in essere. Mi riferisco all’utilizzo della mascherina nei luoghi al. Credo ci siano le condizioni“. È quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Andreaai microfoni di Radio anch’io su Radio1. “L’obiettivo del Governo è creare le condizioni di convivenza con il virus; guai a pensare all’obiettivo del contagio zero“, ha aggiunto, ricordando che già oggi “sui luoghi di lavoro il Governo non ha più introdotto l’obbligo dial, quindi noi siamo passati da un obbligo a una raccomandazione. Poi sui luoghi di lavoro le singole aziende, attraverso protocolli condivisi con le organizzazioni sindacali, hanno condiviso di continuare l’obbligo ...

Advertising

NicolaPorro : #Covid, migliaia di dosi di #vaccino scadute, milioni a rischio. Vanno buttate: quanto costa smaltirli ?? - donvaccarelli : RT @roberiez: ++ Covid: Costa, da 15 giugno via le mascherine al chiuso ++ - roberiez : ++ Covid: Costa, da 15 giugno via le mascherine al chiuso ++ - anteprima24 : ** Covid, #Costa: 'Il 15 giugno via #Mascherine al chiuso. In autunno probabile #Dose di #Richiamo' **… - infoitsport : Covid: Costa, dal 15 giugno via mascherine al chiuso -