Conte sospeso tra il ricorso sullo statuto M5S e la grana delle restituzioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giuseppe Conte appeso a un ricorso. Ci sarà ancora da attendere sulla richiesta di sospensione delle ultime votazioni nel M5S dopo che il giudice del Tribunale di Napoli ha deciso ieri di “trattenere la causa in decisione”, riservandosi quindi di emettere la sentenza dopo la valutazione del fascicolo. Lo rivelano gli attivisti grillini che hanno presentato il ricorso, secondo cui lo statuto M5S con cui è stato eletto presidente del movimento l’ex premier Conte “viola il principio di parità tra associati – dice l’avvocato Lorenzo Borré – e favorisce l’eleggibilità esclusiva di pochi ‘ottimati’ negli organi di garanzia”. Conte appeso al ricorso sullo statuto M5S La settima sezione civile del Tribunale di Napoli dovrà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giuseppeappeso a un. Ci sarà ancora da attendere sulla richiesta di sospensioneultime votazioni nel M5S dopo che il giudice del Tribunale di Napoli ha deciso ieri di “trattenere la causa in decisione”, riservandosi quindi di emettere la sentenza dopo la valutazione del fascicolo. Lo rivelano gli attivisti grillini che hanno presentato il, secondo cui loM5S con cui è stato eletto presidente del movimento l’ex premier“viola il principio di parità tra associati – dice l’avvocato Lorenzo Borré – e favorisce l’eleggibilità esclusiva di pochi ‘ottimati’ negli organi di garanzia”.appeso alM5S La settima sezione civile del Tribunale di Napoli dovrà ...

