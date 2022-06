Come funziona la Legge Bacchelli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che attribuisce un vitalizio ai cittadini che abbiano particolari meriti culturali e sociali: l'ha appena ricevuto lo scrittore Aldo Nove Leggi su ilpost (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che attribuisce un vitalizio ai cittadini che abbiano particolari meriti culturali e sociali: l'ha appena ricevuto lo scrittore Aldo Nove

