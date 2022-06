Chiara Nasti, l’influencer torna a parlare delle critiche ricevute: “Da me non parte mai niente” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chiara Nasti è tornata a parlare delle critiche ricevute in queste settimane a causa del discusso gender reveal party e del botta e risposta con Zaniolo, suo ex fidanzato. Vediamo cosa ha detto l’influencer. Gender reveal party discusso l’influencer ha ricevuto parecchie critiche per la festa organizzata all’Olimpico per scoprire il sesso del nascituro. La L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)ta ain queste settimane a causa del discusso gender reveal party e del botta e risposta con Zaniolo, suo ex fidanzato. Vediamo cosa ha detto. Gender reveal party discussoha ricevuto parecchieper la festa organizzata all’Olimpico per scoprire il sesso del nascituro. La L'articolo

sportli26181512 : Chiara Nasti: 'Gli ultimi attacchi? Da me non parte mai niente, qualcuno è ossessionato da me'… - FraLauricella : RT @FraLauricella: @perchetendenza Secondo Chiara #Nasti viviamo in un modo in cui tutti sono sfigati, tranne lei e i suoi follower. https:… - ChisariChiara : Questa cosa potrebbe spaventare Chiara Nasti - soicwboy : Chiara Nasti - Frances54325203 : RT @FrisbeeGoat: Il giorno dopo l'ufficialità prepariamoci all'articolo della Rosea: 'Chiara Nasti aveva ragione: ecco perché...' -