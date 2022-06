Che cos’è una VPN e perchè dovresti usarne una nel 2022

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Una VPN è qualcosa che chiunque visiti un sito Web online tramite qualsiasi dispositivo, che si tratti di un computer, un telefono cellulare o un tablet, che è praticamente tutti, deve sapere. VPN è un termine comune nel gergo dei computer. Sta per rete privata virtuale e l’utilizzo di una VPN può aiutare a proteggere la tua privacy online. In questo articolo, risponderemo alla domanda,una VPN. Tratteremo anche come funzionano le VPN, a cosa servono, se ci sono degli svantaggi nell’utilizzo di una VPN, se sono legali e i nostri consigli. Come funziona una VPN? La maggior parte delle persone si connette a Internet tramite il proprio provider di servizi Internet (ISP) locale. Questo può essere il tuo fornitore di servizi via cavo, come Xfinity, Spectrum, Cox, Frontier o CenturyLink. Oppure può essere il tuo provider di rete in fibra, come AT&T ...