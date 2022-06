Brutto colpo per Cairo: la Corte d’Appello gli boccia il ricorso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Urbano Cairo incassa una bocciatura sul ricorso Pessima notizia per Urbano Cairo: i giudici della prima sezione civile dalla Corte d’Appello di Milano «le dichiarazioni rese dalla stessa Rcs depongono inequivocabilmente nel senso del pieno compiacimento del gruppo per la conclusione dell’operazione di cessione alle condizioni convenute, ritenute del tutto soddisfacenti ed in linea con i riferimenti forniti dal perito indipendente, nonché con gli obiettivi contenuti nel Piano industriale della società». È quanto si legge in un passaggio delle 59 pagine della sentenza depositata oggi con cui la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione presentate da Rcs nei confronti di Kryalos, società partecipata dal fondo statunitense Blackstone che riguarda i lodi ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 8 giugno 2022) Urbanoincassa unatura sulPessima notizia per Urbano: i giudici della prima sezione civile dalladi Milano «le dichiarazioni rese dalla stessa Rcs depongono inequivocabilmente nel senso del pieno compiacimento del gruppo per la conclusione dell’operazione di cessione alle condizioni convenute, ritenute del tutto soddisfacenti ed in linea con i riferimenti forniti dal perito indipendente, nonché con gli obiettivi contenuti nel Piano industriale della società». È quanto si legge in un passaggio delle 59 pagine della sentenza depositata oggi con cui laha rigettato l’impugnazione presentate da Rcs nei confronti di Kryalos, società partecipata dal fondo statunitense Blackstone che riguarda i lodi ...

