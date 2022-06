Berrettini-Albot in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matteo Berrettini sfiderà Radu Albot in occasione dell’incontro valevole come secondo turno dell’Atp 250 di Stoccarda 2022. Dopo un bye al primo turno sull’erba tedesca, riecco il ritorno effettivo del tennista italiano, frenato da un infortunio in questa stagione; dopo esser stato costretto a saltare gli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros, il finalista a Wimbledon 2021 tornerà a farsi valere sul verde, questa volta partendo dalla Germania, a discapito del moldavo Albot. Il numero due del seeding dovrà vedersela con l’insidioso qualificato, sebbene il pronostico della vigilia premi indiscutibilmente il romano; Berrettini pronto a sorridere nuovamente nel circuito maggiore, ripartendo dalla sua erba, superficie che ne esalta le caratteristiche e lo ha reso grande. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matteosfiderà Raduin occasione dell’incontro valevole come secondo turno dell’Atp 250 di. Dopo un bye al primo turno sull’erba tedesca, riecco il ritorno effettivo del tennista italiano, frenato da un infortunio in questa stagione; dopo esser stato costretto a saltare gli Internazionali BNL d’Italia e il Roland Garros, il finalista a Wimbledon 2021 tornerà a farsi valere sul verde, questa volta partendo dalla Germania, a discapito del moldavo. Il numero due del seeding dovrà vedersela con l’insidioso qualificato, sebbene il pronostico della vigilia premi indiscutibilmente il romano;pronto a sorridere nuovamente nel circuito maggiore, ripartendo dalla sua erba, superficie che ne esalta le caratteristiche e lo ha reso grande. ...

