Annunciato il sequel di Joker dal titolo “Joker | Folie à Deux”

(Di mercoledì 8 giugno 2022)dal regista Todd Phillips ildi, con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenixavrà unpoche ore fa dal regista Todd Philipps con un post su Instagram. Il regista del famoso film ha infatti pubblicato la foto della copertina della sceneggiatura seguita dalla foto dell’attore protagonista Joaquin Phoenix (premio Oscar come miglior attore protagonista proprio per) intento a leggerla. Dalla prima foto in questione, si legge anche ildel film appena entrato in produzione e sarà: “”. Non ci sono dettagli circa la trama o la data di uscita, ma questo ...

Reincarnate4U : RT @VirginRadioIT: Joker, annunciato ufficialmente il sequel del film! Guarda la foto con #JoaquinPhoenix ?? Il regista #ToddPhillips ha dat… - VirginRadioIT : Joker, annunciato ufficialmente il sequel del film! Guarda la foto con #JoaquinPhoenix ?? Il regista #ToddPhillips h… - _DrCommodore : Joker 2: annunciato ufficialmente il sequel del film con Joaquin Phoenix - - Lorenzo821_ : Scusate ma hanno letteralmente annunciato il sequel di quel capolavoro di Joker MADONNA URLO - NanniCobretti : E mentre Jon 'Sguardone' Cryer fa campagna per girare Hot Shots: Topper, è stato annunciato che il sequel di Joker… -

Il regista Todd Phillips ha dato l'annuncio sui social pubblicando l'immagine dello script e dell'attore Premio Oscar ...Joker 2, Todd Phillips conferma il sequel con Joaquin Phoenix e condivide il primo titolo provvisorio del film ...