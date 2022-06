Amici 20, Giulia Stabile debutta come doppiatrice per Netflix: ecco in che film e quando uscirà (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sfida del tutto nuova per Giulia Stabile. La ballerina, dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi non si è più fermata. Dopo aver trionfato nel talent show, l’anno successivo, è diventata professionista all’interno del cast dello stesso programma. Ed è lì che ha potuto, ancora una volta, mostrare tutto il suo talento. Talento che sembra non avere fine. Giulia infatti ha saputo mostrare anche di essere in grado di collaborare e divertirsi anche alla “conduzione” sporadica del programma Tu si Que Vales. L’abbiamo vista durante qualche puntata dilettarsi, al fianco dei conduttori Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez, ad annunciare l’ingresso in studio di qualche concorrente che prendeva parte al programma. Ma non solo. La ballerina è stata scelta più volte anche ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sfida del tutto nuova per. La ballerina, dopo aver vinto la ventesima edizione didi Maria De Filippi non si è più fermata. Dopo aver trionfato nel talent show, l’anno successivo, è diventata professionista all’interno del cast dello stesso programma. Ed è lì che ha potuto, ancora una volta, mostrare tutto il suo talento. Talento che sembra non avere fine.infatti ha saputo mostrare anche di essere in grado di collaborare e divertirsi anche alla “conduzione” sporadica del programma Tu si Que Vales. L’abbiamo vista durante qualche puntata dilettarsi, al fianco dei conduttori Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez, ad annunciare l’ingresso in studio di qualche concorrente che prendeva parte al programma. Ma non solo. La ballerina è stata scelta più volte anche ...

Advertising

IsaeChia : #Amici20, Giulia Stabile debutta come doppiatrice per #Netflix: ecco in che film e quando uscirà Tra i doppiatori… - MinaRaia1 : @MAATREEE Le vere amicizie al femminile sono quelle con Giulia Salemi e Federica... comunque ho sempre pensato che… - Alessia99543012 : #PRELEMI questi commenti descrivono le opinioni non di hsters ma di persona che guardano al di là del muro. V… - enn_0000 : RT @eccallaa__: prima vincitrice di amici,ballerina professionista,sostenitrice, doppiatrice,conduttrice intervistatrice,promoter,portatric… - lady_lola0 : RT @eccallaa__: prima vincitrice di amici,ballerina professionista,sostenitrice, doppiatrice,conduttrice intervistatrice,promoter,portatric… -