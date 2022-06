Ambiente | Serracchiani | ' destra contro lotta a cambiamenti climatici'

Advertising

AnCapone23 : RT @serracchiani: Nessun bimbo dietro le sbarre. Grazie alla legge voluta dal @pdnetwork madre e minore saranno ospiti di case famiglia dov… - Civetta46262114 : RT @serracchiani: Nessun bimbo dietro le sbarre. Grazie alla legge voluta dal @pdnetwork madre e minore saranno ospiti di case famiglia dov… - OssaniAnna : RT @serracchiani: Nessun bimbo dietro le sbarre. Grazie alla legge voluta dal @pdnetwork madre e minore saranno ospiti di case famiglia dov… - mariopenzo47 : RT @serracchiani: Nessun bimbo dietro le sbarre. Grazie alla legge voluta dal @pdnetwork madre e minore saranno ospiti di case famiglia dov… - Archivio211 : RT @serracchiani: Nessun bimbo dietro le sbarre. Grazie alla legge voluta dal @pdnetwork madre e minore saranno ospiti di case famiglia dov… -

Il Sannio Quotidiano

Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Barletta con Debora, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna.... sostiene la capogruppo dem Debora. Per Forza Italia bisogna si' agire 'per la pace, ... Sergio Mattarella che, in occasione della Giornata mondiale dell', ha messo in guardia e ... Ambiente: Letta, 'noi per il green, Lega per il nero' Con il loro comportamento in aula le destre italiane hanno inferto un duro colpo alla lotta ai cambiamenti climatici”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Domani al Parlamento europeo si voterà un passaggio decisivo, verrà votato il grande piano per la riduzione delle emissioni. Ognuno sarà chiamato a una scelta ...