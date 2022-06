Amazon lo rende ufficiale: PS5 e Xbox Series X si compreranno solo su invito (Di mercoledì 8 giugno 2022) Forse acquistare PS5 e Xbox Series X, le due console di nuova generazione decisamente introvabili, sarà a breve più facile grazie ad Amazon. E’ stato infatti attivato anche in Italia, dopo l’annuncio negli Stati Uniti, il nuovo servizio che permette appunto di portarsi a casa una delle due console di cui sopra o entrambe, su invito. Ps5 e Xbox, 8/6/2022 – Computermagazine.itPer limitare gli scalper e dare quindi più spazio a tutti, Amazon offrirà la possibilità di assicurarsi PS5 o la Series X tramite “invito all’acquisto”. Come funziona? In poche parole l’utente, se sarà selezionato, riceverà un’apposita email e avrà così la possibilità di accaparrarsi la console nel giro di 72 ore. Tra l’altro non serve nemmeno l’iscrizione ad Amazon ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Forse acquistare PS5 eX, le due console di nuova generazione decisamente introvabili, sarà a breve più facile grazie ad. E’ stato infatti attivato anche in Italia, dopo l’annuncio negli Stati Uniti, il nuovo servizio che permette appunto di portarsi a casa una delle due console di cui sopra o entrambe, su. Ps5 e, 8/6/2022 – Computermagazine.itPer limitare gli scalper e dare quindi più spazio a tutti,offrirà la possibilità di assicurarsi PS5 o laX tramite “all’acquisto”. Come funziona? In poche parole l’utente, se sarà selezionato, riceverà un’apposita email e avrà così la possibilità di accaparrarsi la console nel giro di 72 ore. Tra l’altro non serve nemmeno l’iscrizione ad...

