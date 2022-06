Alla Pinacoteca il volume di Antonello Ricco “Argenti nel Salernitano” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il giorno 10 giugno 2022 alle ore 17:30 presso la Pinacoteca Provinciale di Palazzo Pinto a Salerno verrà presentato il volume di Antonello Ricco, Argenti nel Salernitano. Tesori svelati dell’antica diocesi di Capaccio tra Sei e Settecento, quinto numero della Collana di Studi di Storia delle Arti “Vedere e Rivedere”, dell’Editore De Luca di Roma. Introdurranno l’evento Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno; Francesco Morra, Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Culturali; Gioita Caiazzo, Dirigente del Settore Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali e Urbanistica; Don Fernando Barra, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Teggiano-Policastro. Interverranno Luca Cerchiai, Direttore del Dipartimento ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il giorno 10 giugno 2022 alle ore 17:30 presso laProvinciale di Palazzo Pinto a Salerno verrà presentato ildinel. Tesori svelati dell’antica diocesi di Capaccio tra Sei e Settecento, quinto numero della Collana di Studi di Storia delle Arti “Vedere e Rivedere”, dell’Editore De Luca di Roma. Introdurranno l’evento Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno; Francesco Morra, Consigliere Provinciale con delega alle Politiche Culturali; Gioita Caiazzo, Dirigente del Settore Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali e Urbanistica; Don Fernando Barra, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Teggiano-Policastro. Interverranno Luca Cerchiai, Direttore del Dipartimento ...

