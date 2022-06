Vito Cozzoli domani a Napoli per l’inaugurazione di due palestre scolastiche (Di martedì 7 giugno 2022) domani l’amministratore delegato Cozzoli inaugura le palestre degli istituti Vincenzo Cuoco, nel quartiere Arenella, e Russo Montale, al Rione Sanità, oggetto di riqualificazione con i fondi di Sport e Salute. Vito Cozzoli a Napoli. Torna nuovamente all’ombra del Vesuvio il presidente di Sport e Salute. A fine marzo la sua visita per lanciare Sport di Leggi su 2anews (Di martedì 7 giugno 2022)l’amministratore delegatoinaugura ledegli istituti Vincenzo Cuoco, nel quartiere Arenella, e Russo Montale, al Rione Sanità, oggetto di riqualificazione con i fondi di Sport e Salute.. Torna nuovamente all’ombra del Vesuvio il presidente di Sport e Salute. A fine marzo la sua visita per lanciare Sport di

Advertising

robertotavani : Insieme al presidente @nzingaretti, al presidente di @SporteSaluteSpA, Vito Cozzoli e a @CarolinaMorace , alla pres… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORT E SALUTE - Vito Cozzoli a Napoli per l'inaugurazione di due palestre scolastiche - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORT E SALUTE - Vito Cozzoli a Napoli per l'inaugurazione di due palestre scolastiche - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORT E SALUTE - Vito Cozzoli a Napoli per l'inaugurazione di due palestre scolastiche - napolimagazine : SPORT E SALUTE - Vito Cozzoli a Napoli per l'inaugurazione di due palestre scolastiche -