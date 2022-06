Viabilità Roma Regione Lazio del 07-06-2022 ore 19:15 (Di martedì 7 giugno 2022) Viabilità DEL 7 GIUGNO 2022 ORE 19:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE VVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO AlTEZZA SALARIA, PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TRIONFALE SEMPR EIN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN ESTERNA E’UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODSE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE , A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIOEN DLE RACCORDO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA FIORENTINI A TOR CERVARA SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)DEL 7 GIUGNOORE 19:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TORVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE VVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO AlTEZZA SALARIA, PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TRIONFALE SEMPR EIN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN ESTERNA E’UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODSE TRAFIUMICINO E OSTIENSE , A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SULLAFIUMICINO SI STA IN CODA TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIOEN DLE RACCORDO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA FIORENTINI A TOR CERVARA SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA ...

Vasco Rossi al Circo Massimo, le strade chiuse nell'area del concerto Sabato e domenica, il doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo . Sul fronte della viabilità , come sottolinea Roma Mobilità, già dalla notte tra mercoledì e giovedì sono previsti divieti di sosta su via dei Cerchi ( tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole) e via ... Jesolo, in 5.600 di corsa al chiaro di luna. Tutto pronto per la BMW Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K ... per migliorarne sia la spettacolarità che la viabilità, e di conseguenza anche rimisurato. Per l'... Dopo il debutto sulla 'mezza' alla Roma - Ostia dello scorso 6 marzo e successivamente la ...