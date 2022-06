Tiro con l’arco, Europei 2022: Nespoli ottimo 6° nel ranking round, bene anche Andreoli e Boari al femminile (Di martedì 7 giugno 2022) Si è appena concluso anche il ranking round del ricurvo in occasione della prima giornata di gara ai Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera fino a domenica 12 giugno. Bilancio positivo per l’Italia, in attesa dei tabelloni a eliminazione diretta che scatteranno già a breve con il primo turno dell’individuale maschile. ottimo avvio di rassegna continentale per la stella azzurra Mauro Nespoli, capace di firmare il sesto punteggio assoluto sulle 72 frecce con uno score di 676 (338+338) che gli consente così di volare direttamente ai sedicesimi di finale con un doppio bye. Prima posizione e testa di serie n.1 del seeding per il padrone di casa tedesco Florian Unruh a quota 687. Buona ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Si è appena conclusoildel ricurvo in occasione della prima giornata di gara ai Campionatidicon, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera fino a domenica 12 giugno. Bilancio positivo per l’Italia, in attesa dei tabelloni a eliminazione diretta che scatteranno già a breve con il primo turno dell’individuale maschile.avvio di rassegna continentale per la stella azzurra Mauro, capace di firmare il sesto punteggio assoluto sulle 72 frecce con uno score di 676 (338+338) che gli consente così di volare direttamente ai sedicesimi di finale con un doppio bye. Prima posizione e testa di serie n.1 del seeding per il padrone di casa tedesco Florian Unruh a quota 687. Buona ...

Advertising

reggiotv : Roccella ospita il Campionato Regionale Targa 72 frecce di Tiro con l'Arco 70/60 mt Round (OL) - 50 mt Round (CO) -… - Mereditella : @blanchewitch17 2/3 ritorno a LM, lui mi dice 'non è possibile' perché non crede io sia riuscita a smontarlo con la… - suicidejokess : RT @H0RIZVN: il modo in cui dico sempre di volere un? fidanzat? ma poi mi tiro indietro quando devo provare a relazionarmi con qualcuno ???? - ObjectArchery : Using an archery image as a wallpaper for your computer or phone ... Which one did you choose? Usare un'immagine d… - TelemiaLaTv : Domenica 12 giugno a Roccella il Campionato regionale di Tiro con l’arco -