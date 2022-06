San Basilio, paura in un condominio: arrestato il ladro della gang che terrorizza il quartiere (Di martedì 7 giugno 2022) Momenti di tensione nel quartiere romano di San Basilio. Qui, proprio nel momento in cui stiamo scrivendo, l’autoradio San Basilio e la volante 45 hanno arrestato un uomo rumeno che stava mettendo a segno un furto all’interno di un’abitazione. Leggi anche: Roma, precipita dal balcone dopo il furto: ladro rischia il linciaggio Furto in un condominio di via Spinoza: i fatti Il furto è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15, nella zona compresa tra Viale Marx e Via Spinoza. Proprio qui un uomo di nazionalità rumena è stato arrestato in quanto colto in flagrante mentre cercava di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione. Infatti, l’intervento delle forze dell’ordine — che ha portato al fermo del malvivente — ha avuto inizio proprio all’interno di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Momenti di tensione nelromano di San. Qui, proprio nel momento in cui stiamo scrivendo, l’autoradio Sane la volante 45 hannoun uomo rumeno che stava mettendo a segno un furto all’interno di un’abitazione. Leggi anche: Roma, precipita dal balcone dopo il furto:rischia il linciaggio Furto in undi via Spinoza: i fatti Il furto è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15, nella zona compresa tra Viale Marx e Via Spinoza. Proprio qui un uomo di nazionalità rumena è statoin quanto colto in flagrante mentre cercava di mettere a segno un furto all’interno di un’abitazione. Infatti, l’intervento delle forze dell’ordine — che ha portato al fermo del malvivente — ha avuto inizio proprio all’interno di un ...

