Roberto Massardi curerà lo sviluppo strategico di Prada

(Di martedì 7 giugno 2022) Il Gruppoannuncia la nomina dinel ruolo di chief Business Development Officer a partire dal mese di maggio 2022. Entrato nella compagnia nel 1996 come direttore business development,avrà la responsabilità dellodella Maison in relazione a nuove opportunità di business. Laureato in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, ha ricoperto diversi incarichi nel Gruppo Pirelli ed è stato anche direttore generale per il marchio Jil Sanders. Nel 2005 ha ricoperto la stessa mansione per Sportswear Company Spa (Stone Island). L'articolo proviene da Ildenaro.it.